Fuori dal Coro, dall'inchiesta sulle mascherine al sogno di Rocco Casalino

Come tutti i martedì, stasera in tv, 23 febbraio, su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano, inizio alle ore 21.25. La puntata si annuncia molto intensa e ovviamente gli argomenti al centro della serata saranno in particolare la situazione politica e la drammatica pandemia che sta vivendo il Paese. Ospite d'eccezione Rocco Casalino, portavoce dell'ex presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. Casalino con tutta probabilità racconterà aspetti della passata crisi politica poco conosciuti ai telespettatori, ma anche particolari dell'esperienza da premier di Conte che a suo avviso è stata molto positiva al punto da essere certo che prima o poi tornerà a Palazzo Chigi.

Ovviamente durante la trasmissione si parlerà degli impegni del nuovo governo e dei primi passi mossi da Mario Draghi e dal suo esecutivo, a partire dalla volontà di accelerare il più possibile la campagna vaccinale in Italia. Ma come al solito non mancheranno le testimonianze di tanti cittadini che continuano a chiedere aiuti economici, comunicazioni chiare da parte della politica e la possibilità di essere vaccinati il prima possibile. Fuori dal Coro come al solito andrà in diretta per circa tre ore e sono annunciati altri approfondimenti importanti. Dall'indagine sulle mascherine dalla quale risultano otto indagati dalla Procura di Roma per le provvigioni d'oro, all'allarme sempre più intenso di occupazioni abusive di abitazioni, con i proprietari che non riescono a rientrare in possesso dell'immobile.

Ma tornando sul tema vaccini, sono previsti anche approfondimenti sul possibile mercato parallelo. Durante il programma si parlerà anche della vicenda dell'Air Force di Matteo Renzi, l'Airbus che fu voluto dall'allora premier e che è custodito in un hangar di Fiumicino. Costò la bellezza di 168 milioni. Fuori dal Coro promette documenti esclusivi sulla vicenda. Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti della trasmissione. Tra gli annunciati Paolo Del Debbio, Francesco Vecchi e Vittorio Feltri.

