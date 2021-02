Lorenzo e Lucia Lavia, figli di Gabriele: dopo la Bartolomei e la Guerritore l'amore con Federica Di Martino

23 febbraio 2021 a

Lorenzo e Lucia Lavia sono figli del grande attore Gabriele, ma con madri diverse. Lucia infatti è nata dal matrimonio del padre con Monica Guerritore e ha una sorella, Maria Fragolina. Lorenzo invece è nato dal legame tra Gabriele e la prima moglie Annarita Bartolomei. Dal 2015 Lavia senior (Gabriele) è sposato con l'attrice Federica Di Martino, di 31 anni più giovane di lui.

Per quanto riguarda una curiosità su Lucia Lavia, è stata al centro delle cronache nel 2011, quando all'età di 19 anni è stata protagonista suo malgrado di una brutta storia con Alessandro Haber durante la messa in scena dello spettacolo teatrale di Otello. In quella circostanza Haber fu cacciato con una pesante accusa di molestie ai danni della ragazza.

"La Cooperativa Nuova Scena Teatro Stabile di Bologna - il comunicato della produzione a commento dei fatti di dieci anni fa - ha deciso di risolvere con effetto immediato il rapporto di lavoro con Alessandro Haber in relazione allo spettacolo Otello con regia di Nanni Garella. La risoluzione del rapporto con Haber è conseguenza dei gravi comportamenti tenuti nel corso delle prove dello spettacolo nei confronti di Lucia Lavia". Per fortuna Lucia ha continuato a coltivare l'amore per il teatro e oggi è un'affermata attrice.

