Simona Tagli, dall'amore con Francesco la figlia Georgia: poi la castità per un voto alla Madonna di Lourdes

Simona Tagli è stata una delle showgirl più famose negli anni Novanta. Come valletta soprattutto infiammava le domeniche degli italiani nel cruciverbone di Domenica In. Poi la Tagli ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per concentrarsi su altri settori e sulla famiglia, partecipando comunque a due reality come La Talpa e L'Isola dei famosi.

Per quanto riguarda la vita privata, è nata a Milano il 22 febbraio 1964, nel 1997 sposò Fabio Anelli, storia conclusa tre anni dopo a causa dell’incontro col futuro padre di sua figlia, Francesco Ambrosoli. Dall'unione con quest'ultimo nel 2005 è nata la figlia Georgia.

La relazione con Ambrosoli si è però conclusa dopo qualche anno, tanto che la Tagli in una intervista alla rivista Nuovo, dichiarò di non aver avuto da tempo relazioni di alcun tipo per un voto fatto alla Madonna di Lourdes. Adesso Simona si è cimentata nell'arte dell'hairstyling, con l'apertura di un salone di bellezza a Milano.

