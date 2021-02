Carlo Conti, prima del successo il lavoro in banca: il figlio Matteo con la moglie Francesca Vaccaro

23 febbraio 2021 a

Carlo Conti è il presentatore italiano probabilmente più famoso, considerato per certi versi l'erede di Pippo Baudo. Nato il 13 marzo 1961, sotto il segno dei Pesci, lo conosciamo per trasmissioni come L’Eredità, Tale e quale Show, La Corrida e il festival di Sanremo, ma da giovane lavorava in banca: si licenziò all’improvviso capendo di voler seguire il suo sogno, lavorare in radio e in televisione. Per quanto concerne la sua vita privata, il padre è morto quando lui aveva solo 18 mesi per un tumore al polmone ed è stato cresciuto solo dalla madre.

Nel 2012 Conti ha sposato la costumista di 11 anni più giovane di lui, Francesca Vaccaro. La coppia ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014. "All’inizio non è stato facile. Io non so come si faccia il babbo: ho perso il mio a soli 18 mesi - ha detto in una vecchia intervista a Grazia -, quindi non ho alcuna figura di riferimento con cui confrontarmi".

In passato è stato fidanzato con la valletta de L’Eredità Roberta Morise: si sarebbero dovuti sposare, ma la storia si è conclusa all’improvviso. L’anno successivo alla rottura, il conduttore è convolato a nozze con Francesca Vaccaro.

