Le Iene, scherzo a Elisabetta Gregoraci: hackerato il profilo Instagram. "Non dormo più la notte" | Video

Scherzo cattivissimo da parte de Le Iene a Elisabetta Gregoraci. Uno scherzo che andrà in onda integralmente nella puntata di martedì 23 febbraio. "Non ce la posso fare, cioè non dormo più la notte", le parole della showgirl durante l'episodio, organizzato da Nicolò De Vitiis grazie alla sorella di Elisabetta, Marzia.

"Lei ha una fissa con Instagram", le parole utilizzate appunto dalla sorella Marzia per invogliare la Iena De Vitiis a organizzare lo scherzo.

Lo scherzo a Elisabetta Gregoraci

In pratica il profilo Instagram della showgirl calabrese ha subito un improvviso hackeraggio e nelle sue stories sono apparse diverse critiche ai suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. “Ciao ragazzi, ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i paletti. Da oggi parlo io”, la frase fatta scrivere all'ex lady Briatore. Sui social è esplosa una bufera che la Gregoraci ha dovuto provare a gestire. Non con esiti esaltanti, come si vedrà martedì 23 febbraio dalle 21,20 su Italia1.

