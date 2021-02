Grande Fratello Vip 5, nella casa tutti contro Dayane Mello. Ma lei: "Sono fatta così, imprevedibile" | Video

23 febbraio 2021 a

a

a

E' stato il colpo di scena della serata. Senza dubbio la scelta di Dayane Mello di mandare al televoto l'ormai ex amica Rosalinda Cannavò contro Stefania Orlando ha suscitato stupore sia tra i concorrenti che sui social negli appassionati del Grande Fratello Vip 5.

Grande Fratello Vip 5, eliminato Andrea Zenga: il televoto salva anche Stefania Orlando | Video

Dayane è stata accusata di tradimento dall'opinionista Antonella Elia, mentre Tommaso Zorzi e Stefania Orlando l'hanno definita "falsa" nel rapporto di amicizia con l'attrice. Dayane Mello dal canto suo non si è scomposta più di tanto dando le sue spiegazioni a Samantha De Grenet e rivelando che lei in realtà non ha perdonato Rosalinda né per la nomination a Giulia Salemi né soprattutto per il suo rapporto con Andrea Zenga.

Dayane Mello si sfoga con Samantha De Grenet

"Io sono fatta così, sono imprevedibile", ha ammesso. Successivamente la stessa De Grenet ha cercato di far abbassare i toni a Zorzi e alla Orlando, ma senza riuscirci: "Per favore, non metterti in mezzo", ha sottolineato Stefania. Insomma, nervi a fior di pelle all'interno della casa, a una settimana dal verdetto, quando lunedì 1 marzo si saprà il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 5, Dayane tradisce Rosalinda e la manda al televoto. Tommaso e Stefania: "Sei falsa" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.