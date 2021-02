Uomini e donne, Roberta e i dubbi su Riccardo: "Non so neanche se gli piaccio più"

23 febbraio 2021 a

Continuano gli alti e bassi tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e donne, il people show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì dalle 14,45. "Al momento - ha spiegato la corteggiatrice in una intervista a Uomini e donne Magazine - mi trovo davanti un uomo che dice di non provare nessun sentimento per me. A tutto questo si è aggiunto anche il problema dell’attrazione fisica".

La Di Padua prosegue: "Sono arrivata a mettermi in discussione. A chiedermi se non gli piacessi più. Questa situazione mi ha creato insicurezza. Il mio ricordo di Riccardo era molto diverso. C’erano un’attrazione, una complicità e una chimica pazzesche, che in questo momento abbiamo perso. Quando è venuto a Cassino è stato ancora più chiaro".

Insomma, per Roberta la separazione pare essere la soluzione più giusta da seguire: "Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare insieme e superare le difficoltà". Sul futuro però è molto incerta: "Ancora non so cosa aspettarmi. Spero che Riccardo possa guardarsi dentro", ha concluso.

