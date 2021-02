Uomini e donne, i nuovi tronisti Massimiliano e Giacomo alle prese con le prime esterne

23 febbraio 2021 a

Nuovi volti e nuove dinamiche a Uomini e donne, il people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45. Sul trono sono arrivati Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, per i quali sono pronte a dare battaglie decine di corteggiatrici.

E nella puntata di martedì 23 febbraio andranno in onda le prime esterne da parte dei due nuovi tronisti, che provocheranno inevitabili reazioni sia in studio che sui social. Così come dovrebbe essere presentata la nuova tronista Samantha Curcio, considerata una bellezza curvy.

Per quanto riguarda le "vecchie" storie riflettori puntati su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, protagonisti di un continuo tira e molla. L'ultima volta che sono finiti al centro dello studio, la corteggiatrice si è sentita poco desiderata da Guarnieri e ha preferito fare un passo indietro. Vedremo se Riccardo proverà di nuovo a riconquistare la fiducia di Roberta, che teme di dover soffrire di nuovo. Appuntamento su Canale5 dalle 14,45.

