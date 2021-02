Grande Fratello Vip 5, Dayane tradisce Rosalinda e la manda al televoto. Tommaso e Stefania: "Sei falsa" | Video

23 febbraio 2021 a

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 5. Nel finale della puntata di lunedì 22 febbraio Dayane Mello, dopo che nella stessa serata aveva confessato di aver provato amore per Rosalinda Cannavò, manda l'attrice al televoto contro Stefania Orlando. La sua decisione è arrivata tra lo stupore generale, scatenando le lacrime della stessa Rosalinda e la rabbia di Stefania Orlando e dell'amico Tommaso Zorzi. I due - così come Antonella Elia da studio - hanno accusato apertamente la brasiliana di tradimento.

Stefania e Tommaso contro Dayane

"Sei una falsa", ha sottolineato la Orlando. "Prima giudichi le persone, a me le hai dette di tutti i colori, hai affermato che io fossi la chiave dell'uscita di Maria Teresa Ruta e poi fai questa cosa?", ha tuonato l'ex conduttrice Rai. "Non dare più lezioni sull'amicizia.

Dopo una cosa del genere non ti permettere più di giudicare le mie scelte, non sai niente dell'amore", ha ribadito Zorzi. Ma Dayane Mello non si è scomposta più di tanto: "Non sapete niente della mia vita", ha detto. Il tutto mentre Rosalinda si è rifugiata in camera da letto a piangere per la scelta dell'ormai ex amica.

