Oroscopo del Corriere, previsioni di martedì 23 febbraio 2021 segno per segno

L'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 23 febbraio 2021. Di seguito le previsioni delle stelle per la giornata per ognuno dei segni zodiacali.

ARIETE Cercate di essere un po’ meno egoisti e più aperti alle idee degli altri, anche se queste non hanno voi al primo posto. Altrimenti allontanerete tutti.

TORO Un imprevisto rischierà di rovinare la vostra giornata che avevate pianificato nei minimi dettagli. Siate pronti a reagire con grinta.

GEMELLI La giornata potrebbe aprirsi con degli screzi con il vostro partner, ma poi la persona che amate riuscirà a stupirvi in positivo.

CANCRO Non fatevi mettere i piedi in testa da alcuno. Cercate di credere di più nelle vostre potenzialità e fate valere il vostro punto di vista. Ne guadagnerete.

LEONE Se ci sono problematiche riguardanti la vostra famiglia, in questa giornata dovreste occuparvi solo di questo, mettendo da parte il resto.

VERGINE Avete proprio bisogno di staccare la testa dal lavoro. Ultimamente le incombenze lavorative vi hanno assorbito ogni energia.

BILANCIA La pazienza per voi è una grande dote. Essere un po’ insistenti, però, non è sbagliato, soprattutto se si vuole ottenere ciò che si merita.

SCORPIONE Riuscire a mettersi in discussione può dare grandi soddisfazioni. Non abbiate paura di osare per cercare di conquistare quello che desiderate.

SAGITTARIO Per essere felici non è necessario volere e possedere più di quanto si ha. Sono le cose piccole ma importanti a fare la differenza.

CAPRICORNO Non si può sempre contare solo su se stessi. La condivisione diventa importante quando si vuole iniziare un nuovo rapporto.

ACQUARIO Il successo non piove certo dal cielo. Al lavoro potrebbe essere richiesto qualche sforzo in più per cercare di raggiungere obiettivi importanti.

PESCI Avere responsabilità può richiedere di compiere grandi sacrifici. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e vedrete che tutto procederà al meglio.

