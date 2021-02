Grande Fratello Vip 5, topo finto nello studio. Signorini furioso con Malgioglio per lo scherzo: "Faremo i conti"

23 febbraio 2021 a

Piccolo fuori programma durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 22 febbraio. Un imprevisto che tuttavia ha provocato uno scossone nel corso della diretta. Nello studio è stato fatto entrare, non si sa da chi, un topo finto.

Un ingresso che ha scatenato un fuggi fuggi generale, Alfonso Signorini compreso. Raggiunto dalle telecamere dietro le quinte, Signorini ha lanciato imbarazzato la pubblicità. I concorrenti eliminati, tornati in studio, hanno fatto notare al conduttore come il topo fosse finto, ma questo non è bastato a placare le ire di Alfonso. "Con voi faremo i conti, anche se è finto sono arrabbiato lo stesso, non si fanno queste cose e chiedo scusa al pubblico", ha affermato con tono piccato. Il responsabile alla fine si è rivelato Cristiano Malgioglio, ma lo scherzo è stato mal digerito dal padrone di casa.

