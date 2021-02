Grande Fratello Vip 5, salva Samantha De Grenet: poi altra lite con Antonella Elia | Video

22 febbraio 2021 a

Momento clou al Grande Fratello Vip 5 nella puntata di lunedì 22 febbraio su Canale5. E' arrivato il momento dell'eliminazione e in un primo momento Alfonso Signorini ha annunciato la prima concorrente salva, vale a dire Samantha De Grenet.

Un verdetto decisamente a sorpresa, visto che la favorita per restare in casa era senza dubbio Stefania Orlando. La De Grenet così rimane ancora in gioco tra lo stupore degli altri concorrenti e la rabbia dell'opinionista Antonella Elia, protagonista nelle scorse settimane di una lite furibonda con Samantha.

Dopo che Signorini le ha fatto notare la reazione della Elia, la De Grenet ha risposto durissima: "Per me non ha parlato nessuno", ha detto, paragonando appunto la stessa Antonella al "nessuno". Un colpo pesantissimo, con l'opinionista che stavolta però non ha potuto far altro che incassare.

