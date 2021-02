Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra contro l'amore tra Rosalinda e Zenga: "Solo strategia" | Video

22 febbraio 2021 a

Subito scoppiettante l'inizio della puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda su Canale5 lunedì 22 febbraio. Direttamente dallo studio infatti Massimiliano Morra, ex concorrente all'interno della casa ed ex "finto fidanzato" di Rosalinda Cannavò (ai tempi Adua Del Vesco), si è scagliato contro l'attrice.

Morra ha accusato la Cannavò di aver adottato pura strategia nella storia d'amore che Rosalinda sta attualmente vivendo con Andrea Zenga. Sbalordita la reazione dell'attrice alle accuse del collega: "Vedo un po' di ripicca", ha replicato. E anche lo stesso Zenga si è mostrato infastidito alle insinuazioni mosse dallo stesso Morra.

Per Rosalinda un inizio di puntata decisamente in salita, tirata in ballo sia da Morra che da Dayane Mello. Il rapporto con l'ex amica è sempre più ai ferri corti.

