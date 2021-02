Giulia De Lellis condurrà Love Island Italia: "Era un mio sogno nel cassetto, sono entusiasta" | Foto

22 febbraio 2021 a

Nuova avventura professionale per Giulia De Lellis. L'influencer da 5 milioni di follower, che ha già potuto festeggiare il suo primo film da protagonista, ora è pronta per il primo ruolo da conduttrice televisiva. Sarà infatti il volto di Love Island Italia.

E lei si è subito affrettata ad annunciare l'evento sul suo profilo Instagram: "Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island - ha scritto nella didascalia che accompagna alcune foto di lei in primo piano - che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi. Che dire, vorrei già spoilerarvi tutto. Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto. Come sempre, Grazie a voi".

La carriera della De Lellis è sempre più in ascesa e con la storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta che va a gonfie vele, per Giulia è un momento davvero magico.

