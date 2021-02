Sinisa Mihajlovic, dai sei figli all'amore con la moglie Arianna: la battaglia vinta contro la leucemia

22 febbraio 2021 a

a

a

Sinisa Mihajlovic è un ex giocatore e attualmente è l'allenatore del Bologna. Da calciatore ha giocato tra le altre con Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, vincendo tanto e soprattutto dimostrandosi uno dei più grandi specialisti della storia sui calci piazzati.

Le Iene, Sinisa Mihajlovic e il piccolo Mirko: il video dell'incontro nel nome della lotta alla leucemia: "Abbiamo pianto in ospedale"

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2019 in una conferenza stampa organizzata a Casteldebole, quartier generale del Bologna ha annunciato di essere malato di leucemia. Uno shock per tutti, con l’allenatore visibilmente toccato e che non ha trattenuto le lacrime, ma come sempre pronto ad affrontare le difficoltà della vita con grande determinazione e carattere. E non a caso, dopo 44 giorni di chemioterapia, il 25 agosto Sinisa è tornato in panchina, uscendo dall’ospedale. Ora Mihajlovic ha sconfitto la malattia.

Gianni Morandi, polemica per lo scatto con Mihajlovic: "Siete senza mascherina". Ma il cantante risponde a tutti | Foto

E' sposato con Arianna Rapaccioni, ex personaggio televisivo, con cui è convolato a nozze nel 1995. Con lei ha avuto cinque figli: Virginia, Nicholas, Miroslav, Dusan e Viktorija. Le due figlie Virginia e Viktorija sono state anche concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019. Nel 1993 aveva già avuto un altro figlio, Marko, riconosciuto sin dall'inizio ma incontrato solo nel 2005 a causa della fine della relazione con la madre, avvenuta prima della sua nascita.

Torna Tiki Taka con Piero Chiambretti: i temi del campionato con l'ospite d'eccezione Sinisa Mihajlovic

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.