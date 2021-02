L'Eredità, Guglielmo è il nuovo campione: ma alla Ghigliottina non azzecca l'Adagio. Addio a 52.500 euro

22 febbraio 2021 a

Ancora un nuovo campione a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Il giovane futuro avvocato Guglielmo infatti si è aggiudicato la puntata, battendo al Triello la campionessa uscente Fiorella e Raffaella, su una domanda legata a Maria Montessori.

Guglielmo si è quindi presentato al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi di 210.000 euro, poi ridottosi a 52.500 dopo le parole Vecchio, Concerto, Parlare, Avanti e Veneziano. Il neo campione, che ha preso la strada giusta in seguito alla terza parola, si è mostrato fiducioso e ha optato per la soluzione Giornale.

In realtà il termine non si è rivelato esatto, come poi illustrato dallo stesso conduttore Flavio Insinna. La soluzione che avrebbe rappresentato la chiave della Ghigliottina era infatti Adagio: saltano dunque i 52.500 di montepremi. Guglielmo tuttavia ci riproverà martedì 23 febbraio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

