Pomeriggio5, ancora dubbi su Diletta Leotta e Can Yaman. Ma Luxuria li difende: "Sono bellissimi insieme" | Video

Continuano i dubbi sulla storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. La conduttrice Dazn, reduce dal derby di Milano dove ha incantato come al solito tifosi e non solo, e l'attore turco continuano a fare coppia fissa, soprattutto sui social.

Ma anche lunedì 22 febbraio nella puntata di Pomeriggio5, il programma condotto da Barbara D'Urso, alcuni paparazzi hanno insinuato qualche perplessità sull'autenticità del rapporto. Dalla foto di San Valentino sembrata architettata a tavolino fino ai regali di Diletta a Yaman (il cavallo Cassius su tutti), nel salotto di Carmelita le insinuazioni si sono sprecate.

Fino alla presa di posizione di Vladimir Luxuria, che è andata controcorrente. "Per me è tutto vero e loro due insieme sono bellissimi", ha detto. Vedremo cosa accadrà. Quel che è certo è che pure la madre della Leotta, Ofelia Castorina, ha attaccato gli hater della coppia: "Rosiconi", ha commentato qualche giorno fa.

