Rivoluzione dei programmi su La7, speciale Atlantide sull'attentato in Congo

Cambio di programmazione per La7 per questa sera, lunedì 22 febbraio. Come annuncia il direttore di rete, Andrea Salerno, non andrà in onda il film che era previsto e cioè e cioè Black Rain, pioggia sporca (con Michael Douglas e Andy Garcia), ma uno speciale di Atlantide sull'assassino in Congo dell'ambasciatore italiano, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista. Inizio alle ore 21.15 per il programma che sarà condotto da Andrea Purgatori e che cercherà di ricostruire cosa è accaduto nel Paese africano dove intorno alle ore 9 italiane, nella cittadina di Kanyamahoro, si è consumato un vero e proprio attentato. L'ambasciatore stava viaggiando in un convoglio umanitario, in un'area che in passato è stata già luogo di attacchi da parte dei guerriglieri.

Aveva 43 anni, era originario di Limbiate (Monza e Brianza), padre di tre figlie. Il carabiniere, invece, era di Sonnino, in provincia di Latina. Viaggiavano in un convoglio della missione Onu che ha come obiettivo la stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo. La terza vittima è l'autista Mustapha Milambo. Stando alle prime ricostruzioni l'attacco sarebbe avvenuto per un tentativo di rapimento. I guerriglieri avevano armi leggere. Pare che Attanasio e il carabiniere siano stati catturati e trascinati all'interno di una foresta dopo che era stato ucciso l'autista. Ma l'arrivo della polizia avrebbe causato un conflitto a fuoco nel quale sono rimasti uccisi i due ostaggi italiani.

Non è ancora chiaro quale gruppo armato abbia agito. Le autorità italiane ovviamente hanno tutte espresso dolore e garantito il massimo impegno per fare chiarezza sull vicenda, la ministra degli esteri del Congo ha promesso che il governo locale farà di tutto per cercare di prendere gli autori di questo brutale omicidio plurimo. Stasera su La7 lo speciale di Atlantide oltre a ricostruire il profilo delle vittime dell'attentato, cercherà di spiegare cosa sta accadendo in quella parte del mondo.

