Anna Tatangelo, temperature in rialzo e lei si fa super sexy: la collega Giorgia è la prima a commentare | Foto

Anna Tatangelo fa impazzire i suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram. Le ultime foto pubblicate su Instagram sono davvero da urlo: qui la cantante ha mostrato il suo lato sexy, con una sequenza di quattro immagini che hanno lasciato senza fiato i fan.

Ma non solo loro, visto che tra i commenti allo scatto spicca quello della collega della Tatangelo, Giorgia, che ha postato una emoticon con gli occhi a forma di cuore. Un post ben lontano da quello polemico pubblicato una decina di giorni fa, quando Anna aveva lanciato una frecciata all'ex marito Gigi D'Alessio: "Certe cose non si possono vedere", aveva scritto.

In molti hanno interpretato il post come bordata all'ex compagno, dopo le voci di un suo presunto flirt con la giovane fan Denise. Ora il registro è cambiato: con quattro scatti sexy in una sorta di anticipo di primavera. "Sunday mood", la didascalia. E subito pioggia di like.

