Stasera su Rai1 Il commissario Ricciardi: Lino Guanciale indaga sull'omicidio della prostituta Vipera

Torna l'appuntamento su Rai1 con Il commissario Ricciardi, quinta e penultima puntata della fiction con protagonista Lino Guanciale, uno degli attori più in voga del momento. L'episodio è ambientato a Napoli, nel 1932.

Nel capoluogo campano è l’avvio di una nuova primavera e manca una settimana a Pasqua. In una casa di tolleranza situata in una via centralissima della città, la famosa prostituta Vipera (dalla quale prende il titolo la puntata) viene trovata senza vita: la donna è stata soffocata con un cuscino.

L’ultimo cliente che l’ha frequentata dice che quando è andato via lei era ancora viva, mentre il cliente successivo sostiene di averla trovata già deceduta. Il commissario deve anche in questo caso scoprire chi è l’assassino e perché l’ha fatto. Ricciardi, inoltre, è sempre più diviso tra Enrica e Livia e con quest’ultima adesso ha anche un debito di riconoscenza: l’amico Modo si è messo nei guai con i fascisti della città.

