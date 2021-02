Quarta Repubblica, il giallo mascherine in primo piano: tra gli ospiti Mario Benotti e Giorgia Meloni | Video

22 febbraio 2021 a

Il giallo mascherine in primo piano nella puntata di lunedì 22 febbraio di Quarta repubblica, in onda su Rete4 dalle 21,20 con la conduzione di Nicola Porro.

Sul tema sarà intervistato in esclusiva Mario Benotti, uno degli intermediari coinvolti. Benotti è pronto a raccontare la sua verità sul caso che lo vede sotto inchiesta con altre 7 persone per traffico di influenze in seguito alla provvigione milionaria ottenuta dai produttori cinesi di una maxi-commessa di mascherine. Mascherine acquistate la scorsa primavera dalla struttura del commissariato per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri.

Tra gli ospiti anche Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia al centro delle cronache dopo gli insulti sessisti ricevuti dal docente dell'Università di Siena, Giovanni Gozzini. E poi ancora si parlerà delle mosse del Governo Draghi, con Anna Maria Bernini e Giovanni Toti. Appuntamento dunque su Rete4 alle 21,20.

