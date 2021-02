Striscia la notizia, sesto Tapiro d'oro a Ibrahimovic dopo il ko nel derby con l'Inter: "Commessi tanti errori" | Video

22 febbraio 2021 a

La sconfitta nel derby ha lasciato strascichi in casa Milan, non solo dal punto di vista sportivo. Zlatan Ibrahimovic ha perso nettamente il confronto con il suo rivale Romelu Lukaku e così dopo lo 0-3 nella stracittadina lo svedese ha ricevuto dall'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, il suo sesto Tapiro d'oro. "E' stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo - ha commentato -. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna".

L'ultimo Tapiro risale a poco tempo fa, per la precisione al 30 novembre, quando il calciatore era balzato agli onori della cronaca per la sua polemica nei confronti del videogioco Fifa. "Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole", aveva dichiarato a Staffelli (anche lui milanista), che anche in quell'occasione lo aveva premiato con l'omaggio dorato.

Ibrahimovic la prossima settimana sarà ospite al Festival di Sanremo: "Per ora sono concentrato sulle partite". Il servizio andrà in onda nella puntata di lunedì 22 febbraio, su Canale5 dalle 20,30.





