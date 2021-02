Grande Fratello Vip 5, stasera la diretta: confronto tra Giulia, Stefania e Tommaso. La Salemi: "Rifarei tutto" | Video

22 febbraio 2021 a

Torna l'appuntamento con Grande Fratello Vip 5, la cui finalissima si sta avvicinando sempre di più, dato che è prevista per lunedì 1 marzo. Lunedì 22 febbraio altra diretta condotta da Alfonso Signorini, con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. A partire dalle 21,40 saranno affrontate le tante dinamiche interne alla casa.

Si parlerà di Giulia Salemi, eliminata proprio nell'ultima puntata e che nelle ultime settimane di permanenza ha avuto degli scontri con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. L'influencer potrebbe avere un confronto con entrambi. Nel corso della diretta poi si parlerà di quanto avvenuto in questi ultimi giorni. In particolare, al centro dell’attenzione, potrebbe esserci proprio la coppia Rosalinda Cannavò-Dayane Mello. L'amicizia tra le due è stata messa in seria discussione, anche se non è detto che la situazione possa rientrare alla normalità.

Altri sviluppi inoltre per quanto riguarda la storia tra la stessa Rosalinda e Andrea Zenga. Infine l'eliminazione, con Andrea Zenga, Samantha De Grenet e Stefania Orlando in nomination. Appuntamento dalle 21,40 su Canale5.

