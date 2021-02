L'Eredità, il fotografo Luigi campione grazie alla moglie: "Ma sono sicuro che si arrabbierà"

22 febbraio 2021 a

Continua ad appassionare milioni di spettatori L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni a partire dalle 18,45. Nella puntata di domenica 21 febbraio è stato proclamato un nuovo campione, Luigi, che tuttavia non è riuscito a portare a casa il montepremi da 62.500 euro, non trovando la parola chiave della Ghigliottina.

Con Bandiera, Rotta, Partita, Cantiere e Imprese la risposta esatta era Cartello. Luigi ci riproverà, così come gli altri veterani tra i concorrenti (Fiorella e Guglielmo) nella puntata di lunedì 22 febbraio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

Per quanto riguarda alcune curiosità sul nuovo campione, si sa che fa di professione il fotografo e che è stata la moglie Monica a iscriverlo al gioco. "Non escludo che prima o poi partecipi anche lei", ha detto. Poi quasi una preveggenza: "Sono sicuro che lei indovinerà da casa e poi me ne dirà di tutti i colori", ha aggiunto. Previsione azzeccata? Intanto Luigi ci riproverà anche oggi.

