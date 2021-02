Amici 2021, anche Sangiovanni resta nella scuola: ma è scontro totale tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

22 febbraio 2021 a

a

a

Continua la lotta per la maglia verso il serale di Amici 2021. Deddy, Enula, Esa, Giulia, Ibla, Sangiovanni e Serena nella puntata di lunedì 22 febbraio si esibiranno per riconquistare la felpa davanti ai loro insegnanti. Non ci sarà nessuna sorpresa, visto che gli allievi convinceranno i loro professori.

Amici 2021, Aka7even pronto a sacrificarsi per la sua Martina. Rudy Zerbi e Arisa si danno ancora battaglia

Nessun eliminato quindi, con gli alunni che torneranno in casetta.

Intanto Maria andrà avanti con la classifica delle radio e si scopriranno altre posizioni. Tancredi è al primo posto. Raffaele all’ultimo. Aka7even è a metà classifica, mentre Leonardo è arrivato penultimo. A proposito di Sangiovanni, tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ci sarà un'altra furibonda lite.

Amici 2021, Raffaele solo ottavo nella classifica delle radio. Arisa lo consola: "Tranquillo, neanche a me passano"

La Pettinelli esalta Sangiovanni, Rudy è di tutt'altro avviso. Esa e Deddy inoltre canteranno il loro nuovo inedito, così come Ibla che verrà giudicata dalla sua nuova insegnante. Serena si esibirà in un passo a due con Tommaso. Amici 2021 sta davvero entrando nel vivo.

Sanremo 2021, Gaia Gozzi in gara con Cuore amaro: "Una canzone d'amore che dedico a me stessa" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.