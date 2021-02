Cecilia Rodriguez, baci sotto le coperte con il suo Ignazio. Lei non trattiene la passione: "Mamma mia" | Foto

22 febbraio 2021 a

Cecilia Rodriguez non riesce a nascondere tutta la sua passione per il fidanzato Ignazio Moser. La sorella minore di Belen e il figlio del grande campione di ciclismo hanno infatti pubblicato l'ennesimo scatto su Instagram in cui si lasciano andare a baci appassionati e a coccole.

Stavolta Cecilia regala ai suoi oltre 4 milioni di follower una immagine decisamente hot, con i due intenti a baciarsi sotto le coperte. Lui è a torso nudo, lei in intimo super sexy. "Mamma mia", è la didascalia che accompagna la foto. A dimostrazione di come la passione sia sempre alle stelle nella coppia.

L'estate scorsa è ormai archiviata; in quel periodo il loro amore era andato in crisi e c'erano state voci su un presunto tradimento di Ignazio con Anna Safroncik. Un gossip mai confermato: ora la coppia si gode la felicità e non perde occasione per manifestarlo sui social.

