Sanremo 2021, Gaia Gozzi in gara con Cuore amaro: "Una canzone d'amore che dedico a me stessa" | Foto

Tutto pronto per il debutto tra i big della musica di Gaia Gozzi, la cantante vincitrice di Amici 2019. L'artista sarà infatti a Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro, che i suoi fan non vedono l'ora di ascoltare.

Già sono virali alcuni stralci della canzone, visto che il testo è già on line. "Che questo cuore amaro non sia più il mio, ma il nostro", la parte più gettonata.

Intanto Gaia ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan dal suo profilo Instagram: "Il Cuore amaro è il mio - si legge -. E' una canzone d’amore che ho dedicato a me stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i miei primi traguardi, quelli che non ho mai celebrato e anche i tanti errori, che benedico ogni giorno, perché senza di loro non sarei qui. Questa canzone accoglie tutte le mie anime, la mia nuova consapevolezza, il tempo e la perseveranza che mi aiutano a stare in equilibrio, a non cadere, perché i miei sogni hanno radici forti e profonde, ben piantate a terra. Sono pochi minuti che raccontano mesi, anni, è l’afa amazzonica che non vedo l’ora trasudi da quel palco, dalla mia pelle e dalle vostre orecchie. Che questo cuore amaro non sia più il mio, ma il nostro". L'attesa per ascoltare il brano sta ormai per finire.

