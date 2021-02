Uomini e donne, da Matteo parole d'amore alla sua Sophie: "Non sarai mai sola ad affrontare i problemi" | Foto

22 febbraio 2021 a

E' il ritratto della felicità Matteo Ranieri dopo la scelta di Sophie Codegoni a Uomini e donne, che lo ha premiato al termine di un lungo corteggiamento. Nel people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Matteo ha avuto la meglio su Giorgio ed è stato lui a far breccia sul cuore di Sophie.

Ora inizia la vera e propria storia d'amore e così lui ha voluto mandare un messaggio alla sua nuova fidanzata su Instagram: "Non so se sono stato o se ho fatto quel che avresti voluto da un corteggiatore, però ti posso posso dire che sono sempre stato me stesso e che quel che ho fatto, l’ho fatto con il cuore - ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine in cui i due si baciano nello studio del programma -. Non posso prometterti di risolvere sempre tutti i tuoi problemi, ma posso prometterti che fin quando ci sarò io con te non li affronterai mai da sola". Una vera e propria dichiarazione d'amore.

Sophie sceglie Matteo: il bacio con mascherina. Giorgio: "Me lo aspettavo"

