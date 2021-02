Uomini e donne, arriva la nuova tronista: ecco Samantha | Video

22 febbraio 2021 a

Stando alle anticipazioni, sarà una settimana molto intensa quella di Uomini e donne che inizia oggi, lunedì 22 febbraio. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dovrebbe riservare più di una sorpresa. E non solo l'infinito duello tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, con tanto di un pesante scherzo da parte della prima nei confronti di quella che sembra diventata ormai una sua eterna rivale. L'attenzione si concentrerà ovviamente sulla nuova tronista. Stando ai rumors il suo arrivo finirà per rivoluzionare le dinamiche che si erano create. Samantha si definisce una donna curvy e pare che farà subito capire di possedere grande grinta e simpatia. Insomma una presenza molto particolare nella trasmissione condotta da Maria, ormai diventata un punto di riferimento del pomeriggio televisivo.

Vedremo chi si farà avanti per Samantha e come cercherà di corteggiarla. Ma l'attenzione di questa settimana sarà anche sul trono Over dove è atteso l'ennesimo chiarimento tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Lei lamenta la mancanza di desiderio di Riccardo e occorre capire come reagirà adesso lui. In passato aveva incassato le stesse critiche anche da Ida Platano. Sembra tra l'altro che un suo gesto recentemente abbia lasciato Roberta senza parole in occasione della recente festa degli innamorati. Il rapporto tra i due è destinato a diventare sempre più freddo oppure c'è la speranza che scocchi di nuovo la scintilla?

Ma a Uomini e Donne è annunciato un altro importante ingresso. Si tratta di Federica, una donna molto bella che arriverà in studio per cercare di far colpo su Armando Incarnato. E sembra che Riccardo rimarrà particolarmente colpito da lei e addirittura non si risparmierà apprezzamenti, causando il fastidio proprio di Armando. Un'altra lite nel programma di Maria De Filippi oppure sarà soltanto una polemica che si dissolverà nel giro di qualche minuto? Il video della nuova tronista Samantha.

