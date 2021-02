Uomini e Donne, Tina Cipollari pronta a prendersi gioco di Gemma Galgani

22 febbraio 2021 a

Il lunedì riparte anche la settimana televisiva e ovviamente Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, molto seguito su Canale 5, ancora di più in un periodo complesso come quello attuale, con milioni di persone chiuse in casa per colpa del Covid. Inizio alle ore 14.45, subito dopo le puntate di Beautiful e Una vita. Ma cosa accadrà oggi a Uomini e Domme? Un'altra puntata con protagonista Gemma Galgani?

Secondo le anticipazioni ci sarà Riccardo Guarnieri. Dopo la fine della relazione con Ida Platano, il pugliese è tornato e si è gettato su Roberta Di Padua, anche se non tutti gli aspetti sono chiari. Lei ha ammesso di sentirlo vicino dal punto di vista psicologico, ma non da quello fisico: sembra che non riescano più ad avere l'intimità di una volta. E allora come andrà a finire la storia? Come si comporterà Riccardo? Si era persino diffusa la notizia secondo cui avrebbe voluto lasciare il programma. Sarà vero? Oppure continuerà ad essere uno dei protagonisti? Vedremo se la puntata di oggi darà le prime risposte alle numerose domande sulla partecipazione al programma del bel pugliese.

A proposito della già citata Gemma Galgani, pare che la storica battaglia con Tina Cipollari stia per attraversare una delle fasi più intense. Sempre stando alle anticipazioni, la settimana che inizia oggi, lunedì 22 febbraio, si annuncia molto intensa e movimentata. Pare che Tina sia di nuovo pronta a prenderla di mira con uno scherzo pesante. Stando alle anticipazioni, sembra che uscirà dallo studio, andrà in regia e farà chiudere il microfono della dama torinese e dovrebbe accadere anche altro. Insomma via ad una settimana che sarà sicuramente particolarmente calda e in cui come al solito non mancheranno le sorprese ma nemmeno le brucianti polemiche tra i protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi.

