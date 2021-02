Oggi è un altro giorno, dalle gemelle di Tik Tok a Elisabetta Sgarbi. Ma si racconta anche Maria Rosaria Omaggio

22 febbraio 2021 a

Comincia una nuova settimana e come tutti i lunedì i talk della Rai riprendono con Oggi è un altro giorno. Appuntamento su Rai 1 a partire dalle ore 14 per il programma condotto da Serena Bortone. E come al solito ad anticipare gli ospiti della trasmissione sono stati i profili social ufficiali. Iniziando da quelli che vengono definiti gli affetti stabili. Oltre a Massimo Cannoletta ormai diventato un ospite sempre presente del programma, due donne amatissime della televisione e del grande schermo. Saranno infatti presenti Rita Dalla Chiesa e Anna Falchi. Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice televisiva, classe 1947, nelle ultime ore ha rilasciato dichiarazioni durissime dopo l’operazione degli agenti del comando provinciale di Palermo della Guardia di Finanza che hanno individuato 145 persone gravate da precedenti condanne per mafia che percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone alcun diritto: "145 casi sono una cifra talmente grossa che evidentemente c’è una falla molto molto larga che si è aperta intorno al reddito di cittadinanza". Un fatto secondo Dalla Chiesa che mette in discussione anche la credibilità delle istituzioni.

Una delle ospiti principali della puntata di oggi sarà Maria Rosaria Omaggio. Attrice, scrittrice, classe 1954, nata a Roma ma di origini napoletane. E' stata protagonista di numerosi film, ma anche di fiction. Per la sua interpretazione di Oriana Fallaci nel film Walesa uomo della speranza, ha ricevuto una menzione speciale del Premio Pasinetti. Come autrice ha collaborato con numerose riviste e diversi libri. Nella sua carriera esperienze anche musicali con la pubblicazione di quattro singoli e un album.

Ospiti della puntata saranno anche Ylenia e Nicole Burato. Chi sono? In arte LeTwins, le gemelle da dieci milioni di follower che hanno un grande successo su TikTok. Nate a Mantova nel 1994. Dopo le superiori hanno iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia ma poi hanno letteralmente sfondato sui social.

Ad Oggi è un altro giorno ci sarà anche Elisabetta Sgarbi. Editrice, regista cinematografica e direttrice artistica della rassegna culturale La Milanesiana. E' la sorella di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte più famoso d'Italia, anche lei protagonista della vita culturale del Paese.

