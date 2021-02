Wanda Nara hot, seno esplosivo su Instagram: ma la giornata è stata "da dimenticare" | Foto

22 febbraio 2021 a

"Ci sono giorni da incorniciare e altri da dimenticare". La didascalia di Wanda Nara all'ultima foto pubblicata su Instagram, dove può contare su quasi 7,5 milioni di follower, sembra essere fuorviante.

Non si sa infatti se la giornata di domenica 21 febbraio appartenga alla prima o alla seconda categoria. Sta di fatto che la showgirl argentina è immortalata in tenuta sportiva con le solite curve esplosive che fanno letteralmente impazzire i fan. L'unico legame che viene in mente è quello sportivo.

Il marito Mauro Icardi è stato sostituito al 28' della ripresa nello 0-2 subìto dal Psg contro il Monaco, l'ex squadra dell'attaccante, l'Inter, con cui i rapporti non sono di certo idilliaci, ha trionfato nel derby Scudetto contro il Milan, andando a +4 dai rivali rossoneri. Insomma, non proprio una giornata positiva per la famiglia Icardi. Resta il fatto che Wanda Nara, felice o malinconica, resta davvero super sexy.

