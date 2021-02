Live Non è la D'Urso, Luxuria a Ciavarro: "Hai la faccia della rassegnazione, la regista della coppia è Clizia" | Video

21 febbraio 2021 a

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro protagonisti nella puntata di domenica 21 febbraio di Live Non è la D'Urso, trasmissione ovviamente da Barbara D'Urso. La coppia ha affrontato le temibili sfere dietro le quali si celano personaggi critici nei loro confronti.

Tra questi Vladimir Luxuria, che ha messo l'accento più che altro su un aspetto particolare: "Colpisce quanto parli lei e quanto sia silente lui - ha affermato Luxuria riferendosi a Ciavarro - sembra che sia caratterizzato da una paziente rassegnazione. D'altronde anche la stessa Clizia durante il corteggiamento al Grande Fratello Vip ha sempre ammesso come fosse lei a condurre i giochi".

Una provocazione quella di Luxuria, alla quale Paolo ha replicato con un sorriso, ma forse pure con la consapevolezza che la vera trascinatrice della coppia sia proprio la Incorvaia. E la pagina twitter del programma Live Non è la D'Urso non ci va per il sottile: "Paolo nuovo comodino", recita la didascalia, parafrasando il soprannome dato dai social ad Andrea Zelletta, attuale concorrente del Gf Vip 5, non proprio un personaggio dinamico nella casa. Intanto i due sono andati a vivere insieme a Roma.

