L'Eredità, Luigi è il nuovo campione: ma alla Ghigliottina non espone il Cartello e lascia lì 62.500 euro

Nuovo campione a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Il fotografo Luigi si è imposto nei confronti di Guglielmo e della campionessa uscente Fiorella al Triello, rispondendo esattamente a una domanda relativa alle bustine di zucchero.

Dopodiché si è presentato alla Ghigliottina con un montepremi di 250.000 euro. Un bottino tuttavia ridottosi a 62.500 euro dopo le parole Bandiera, Rotta, Partita, Cantiere e Impresa. A questo punto Luigi ha dato vita al suo ragionamento, anche se sin da subito si è dimostrato pessimista sul fatto di aver formulato la risposta esatta. La sua opzione è stata Operaio.

Nulla da fare però, come successivamente illustrato dallo stesso conduttore Flavio Insinna, che ha come al solito portato il campione a ragionare insieme a lui, fino alla parola chiave della Ghigliottina che era Cartello. Per Luigi niente bottino e niente 62.500 euro, ma l'opportunità comunque di provare a confermare il titolo di campione nella puntata di lunedì 22 febbraio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

