Grande Fratello Vip 5, coccole sotto le coperte tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: notte bollente | Video

21 febbraio 2021 a

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avrebbero consumato nella casa del Grande Fratello Vip 5. Non sono arrivate conferme, ma l'indizio principale è arrivato da un video apparso sui social, in cui la coppia si è appartata nel letto e a luci spente hanno dato vita a movimenti eloquenti sotto le coperte. La dinamica (e i sospiri) hanno lasciato immaginare agli spettatori che i due abbiano trascorso una notte d'amore. Il tutto dopo la lite furibonda tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ex amiche il cui rapporto è arrivato al capolinea.

Intanto in una giornata soleggiata Samantha De Grenet e Andrea Zenga si lasciano andare ad alcune confidenze. La showgirl afferma: "Per due persone iniziare un amore è difficile". La replica di Zenga è precisa: "Qui non passi dalla conoscenza all’essere coppia, qua diventi subito coppia e questa cosa l’ho un po’ subita - ha sottolineato -. Ma un programma televisivo è cosi. Le basi ci sono tutte. Dopo la mia ex non mi era mai piaciuto nessuno, ma con lei è diverso, questo trasporto era da tanto che non lo sentivo".

