Amadeus, il tifo per l'Inter. Il figlio Josè chiamato così in onore di Mourinho: il tecnico del Triplete nerazzurro

Amadeus è uno dei conduttori televisivi più famosi in Italia. Nato a Ravenna il 4 settembre 1962, ha esordito giovanissimo come dj alla radio, ma ha sempre saputo di voler fare il conduttore, tanto che in Rai è uno dei volti di spicco, in particolare per aver condotto diversi game show, tra cui I soliti ignoti.

Amadeus, dal primo matrimonio con Marisa Di Martino è nata Alice. Ora l'amore con Giovanna Civitillo e il figlio Josè

Nel 2020 ha avuto la grande responsabilità di ricevere il mandato di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, cosa che è successa anche nel 2021 visto il successo dell’anno precedente. Per quanto riguarda la sua vita privata, uno dei suoi migliori amici è Fiorello, che è stato anche testimone di nozze al suo primo matrimonio, quello con Marisa Di Martino. Amadeus è un grande tifoso dell’Inter, e ha chiamato suo figlio José in onore dell’allenatore José Mourinho, tecnico nerazzurro e artefice del Triplete del 2010.

E' attualmente sposato con Giovanna Civitillo, per la quale si è innamorato perdutamente quando lei rinunciava alle serate mondane con gli amici per passare i weekend insieme a lui e alla figlia Alice, avuta appunto dalla prima moglie.

