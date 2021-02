Giorgio Gori, con Cristina Parodi tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. Il flirt con Simona Ventura

21 febbraio 2021 a

a

a

Giorgio Gori è un produttore televisivo, da anni tuttavia entrato in politica e dal 2014 sindaco di Bergamo, come esponente Pd. Nato a Bergamo il 24 marzo 1960, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Gori ha frequentato il liceo classico Paolo Sarpi nella sua città.

Cristina Parodi e Marina Suma ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Giovanissimo, a soli 18 anni ha iniziato a collaborare come giornalista a Radio Bergamo, ai tempi diretta da un altro bergamasco doc come Vittorio Feltri. Si è laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano. Nel 2001 ha fondato la casa di produzione Magnolia, con la quale ha portato sugli schermi televisivi programmi di grande successo come L’Isola dei Famosi, Masterchef Italia e L’Eredità.

Una vita dedicata alla tv e 25 anni di amore con Giorgio Gori: Cristina Parodi si racconta

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con la nota giornalista televisiva Cristina Parodi, dalla quale ha avuto tre figli: Benedetta nel 1996, Alessandro nel 1997 e Angelica nel 2001. La coppia ha superato momenti difficili, visto che Gori ha infatti avuto una relazione extraconiugale con la conduttrice Simona Ventura. "Sono stati mesi durissimi", ha ammesso Cristina Parodi. Ma i due hanno saputo superare la tempesta e tornare insieme più forti di prima.

Che tempo che fa, Bill Gates in collegamento e poi ospiti di Fazio anche Gori, Amadeus e Cabrini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.