Cabrini, i figli Martina ed Eduardo dalla prima moglie Consuelo Benzi: ora l'amore con Marta Sannito

Antonio Cabrini è stato uno dei giocatori più importanti per il calcio italiano, campione del mondo con la Nazionale ai Mondiali di Spagna del 1982. La sua figura è legata in modo indissolubile anche alla Juve. Cabrini ha giocato con i bianconeri a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, ne è stato il capitano dal 1988 al 1989, per un totale di 440 partite e ben 52 gol. Ha giocato anche con Atalanta, Cremonese e Bologna.

Cabrini è nato a Cremona l’8 ottobre 1957, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Sin dalla giovinezza è stato soprannominato Bell’Antonio e Fidanzato d’Italia grazie alla sua bellezza oggettiva. Per quanto riguarda la vita privata, a 26 anni ha sposato Consuelo Benzi, da cui ha avuto i due figli Martina ed Eduardo. La coppia si è divisa nel 1999.

Successivamente Cabrini è convolato a nozze con Marta Sannito. Lei è nata ad Avezzano nel 1975 ed è una brand marketing manager specializzata nel campo della moda. I due coniugi si sono conosciuti a Bergamo nei primi anni Duemila, il loro incontro ha rappresentato un vero e proprio colpo di fulmine.

