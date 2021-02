Laura Chiatti: "Vivo un momento di rinascita", l'attrice si racconta a Domenica In

21 febbraio 2021 a

L'attrice perugina Laura Chiatti a Domenica in nella puntata andata in onda oggi 21 febbraio 2021 su Rai1. Laura, apparsa in forma splendida in abito bianco corto e volto luminoso, ha commentato le immagini di un filmato dedicato proprio a lei e all’amica e collega Chiara Francini (entrambe presenti nello studio con Mara Venier). La conduttrice sottolinea come agli inizi fosse giovanissima.

“Il mio primo film era Un posto al sole, avevo 16 anni. Oggi? In questo momento sono molto ispirata”, ha ammesso Laura Chiatti. Un momento di grazia legato soprattutto alla professione. ,Sto vivendo un momento di rinascita personale, soprattutto nel lavoro”, ha affermato la moglie di Marco Bocci (la coppia vive a Perugia e ha due figli piccoli).

Dopo essersi allontanata dal suo lavoro per dedicare tempo alla sua famiglia, Laura dice di pensare ora a se stessa e al suo lavoro senza dimenticare la sua splendida famiglia.

Laura Chiatti è in studio assieme alla collega per presentare il suo ultimo film che è in uscita. “Io ho molte amiche, quelle giuste… quelle cinque”, ha ammesso Laura parlando anche del tema centrale del film dal titolo “Addio al nubilato” dal 24 febbraio su Amazon Prime che la vede tra le altre sul set anche con Chiara Francini. “Io ho sempre legato di più con gli uomini nei film ma noi ci siamo davvero trovate molto bene, è scattata quella chimica…”, ha commentato. Tra le due anche una grande passione: il canto.

La coppia si è infatti esibita in pezzi celebri del Festival di Sanremo, canzoni cult della kermesse, cantate con grande simpatia e capacità. Laura è apparsa molto disinvolta e divertita del siparietto canoro e ha rivelato doti davvero non comuni. La rinascita annunciata da Laura Chiatti, apparsa raggiante, passa anche da momenti come questo e da un film che incuriosisce.

