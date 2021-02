Floriana Secondi, l'infanzia in orfanotrofio: ora prova la carriera musicale. Il brano su Instagram | Video

21 febbraio 2021 a

Floriana Secondi è un personaggio televisivo, spesso opinionista nel salotto di Barbara D'Urso. Ha vinto la terza edizione del Grande Fratello e spesso si diverte postando video su Instagram in cui si diletta in brani musicali. L'ultimo ha raccolto diversi like e lei ha commentato da par suo in romanesco: "Dajeeeeeeee .... poi vi dico ma solo a chi interessa", ha scritto. A dimostrazione che l'ambizione della Secondi è ora quella di provare la carriera musicale. Dopo il Grande Fratello, nel 2013, ha deciso, inoltre, di buttarsi nella ristorazione e ha cominciato a dirigere un locale tra Milano Marittima e Lido di Savio. Floriana ha perso un figlio a causa di un aborto spontaneo. Dopo l’accaduto, Floriana Secondi ha accusato l’ex compagno Daniele Pompili.

La sua infanzia è stata difficile: Floriana l'ha trascorsa in un orfanotrofio a causa dei problemi di tossicodipendenza della madre con la quale ha avuto sempre un rapporto difficile. Ha anche una sorella con la quale ha, invece, un rapporto di forte legame. Floriana è stata sposata con Mirko Fantini e dal loro amore è nato Domiziano. Ma successivamente ha avuto problemi con una relazione che è finita malissimo.

Recentemente Floriana ha raccontato di essere stata ricattata da Daniele Pompili. Il modello e influencer infatti avrebbe minacciato Floriana di pubblicare un video a luci rosse del quale era protagonista su un noto sito internet. Questo poiché la Secondi ha negato ci fosse un vero rapporto tra i due. Insomma un vero ricatto a luci rosse che ha destabilizzato la vita della vincitrice della terza edizione del reality più famoso d'Italia. Ma ora Floriana ci prova con la musica.

