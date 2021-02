Maria Teresa Ruta e la violenza subita: "Per anni non mi sono fatta sfiorare da un uomo"

21 febbraio 2021 a

Continuano le confessioni di Maria Teresa Ruta. Dopo le indiscrezioni venute fuori durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip la conduttrice ha raccontato un altro episodio doloroso della sua vita durante la puntata di Verissimo andata in onda sabato 20 febbraio. La Ruta ha confessato alla conduttrice Silvia Toffanin di essere stata vittima di una violenza sessuale e di non aver denunciato il fatto per paura. "Per anni non sono riuscita a farmi toccare da un uomo".

L'episodio avvenne in strada, a Roma, quando la conduttrice aveva solo 19 anni. "Fu un'aggressione iniziata per un furto, volevano portarmi via la borsa e la catenina, era Ferragosto, non c'era nessuno in giro e io ho reagito e forse questo li ha incattiviti". La donna ha raccontato di essere stata spinta all'interno di un portone e picchiata. "Mi sono trovata seminuda svenuta per terra, forse perché qualcuno era intervenuto e aveva urlato qualcosa".

Maria Teresa Ruta oggi giudica un errore non aver denunciato. Ma all'epoca prevalse il senso di vergogna. "Non denunciai e non lo dissi ai miei genitori perché non volevo che si preoccupassero". Quell'episodio ha condizionato molto la vita della show girl: "Per anni non sono riuscita a farmi sfiorare da un uomo". "Quando ho conosciuto Amedeo Goria lui mi ha capita e ha aspettato i miei tempi. Mi disse ‘Con te farei anche un matrimonio bianco’. Poi sono arrivati Guenda e Gianamedeo”, ha continuato l'ex concorrente del Grande Fratello emozionandosi durante il racconto. Un altro particolare sulla dura vita della donna che dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria ha iniziato un'altra relazione che continua fino ai giorni nostri.

Oggi, 21 febbraio, la conduttrice sarà ospite di Domenica Live il salotto domenicale condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 dalle ore 17.20. Chissà se aggiungerà altri particolari al racconto.

