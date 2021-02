Platinette, gli amori e le delusioni. Un elettricista lo ha rapinato

21 febbraio 2021 a

Platinette è stata la prima Drag Queen italiana a diventare famosa nel piccolo schermo. Ma cosa si nasconde dietro alla "facciata" che vediamo in tv? Che segreti nasconde la vita privata di Mauro Coruzzi in arte Platinette? A Leggo però ha dichiarato di aver avuto molte storie, quasi tutte tormentate e poco fortunate: “L’ultima storia importante è stata con un medico, che mi ha mollato perché l’ho reso riconoscibile nel mio libro“, ha detto. Ma è stata l'ultima storia che in qualche modo ha ferito Platinette: "Dopo il medico ho avuto una storia con un elettricista di Monza, un cretino qualsiasi, però molto bello a cui piaceva baciare. Un giorno mi ha presentato il conto: dietro il suo interesse c’era in realtà un bisogno di soldi. Mi ha letteralmente rapinato“.ù

Più volte Platinette ha parlato del suo passato e della rinuncia, quando era poco più che un liceale, a un figlio. Da adolescente ha vissuto una storia d’amore con una ragazza che avrebbe potuto renderlo papà. Il conduttore, infatti, oggi potrebbe essere padre di un figlio di 42 anni. Mancavano pochi mesi all’esame di maturità quando la fidanzatina del liceo rimase incinta. entrambi, ancora giovanissimi, rinunciarono a diventare genitori. Ma Platinette torna spesso su questa pagina della sua vita.

Maurizio “Mauro” Coruzzi prima di arrivare al successo televisivo lavora come garzone e successivamente muove i primi passi come giornalista nelle redazioni di giornali e radio. Arrivato a Milano ha lavorato come autore televisivo di Festivalbar e Rock Caffè. Platinews è il nome del programma di successo condotto su Radio Deejay che attira l’attenzione di niente meno che Maurizio Costanzo. Sarà proprio il Maurizio Costanzo Show a regalargli la grande popolarità.

Platinette sarà ospite oggi di Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso su Canale 5 a partire dalle 17.20.

