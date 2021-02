Ornella Muti, la confessione a Domenica In: "Ho paura del Covid, mia figlia Carolina positiva"

21 febbraio 2021 a

Ornella Muti e il Covid. L'attrice confessa la sua paura per la pandemia e quanto sta succedendo nella sua famiglia, nel corso di Domenica In in onda oggi domenica 21 febbraio 2021. Ornella Muti, ospite in collegamento ha infatti rivelato tutta la sua preoccupazione e paura con una delle sue figlie, Carolina, risultata positiva al Coronavirus.

“Mi vaccinerò e non vedo l’ora. Mi vorrei vaccinare altrimenti non si può lavorare, nè vivere", ha detto a Mara Venier e ai suoi telespettatori. Attualmente impegnata nella lavorazione di un nuovo film, la Muti ha spiegato che sul set c’è massima attenzione anche se il rischio di un contagio è sempre dietro l’angolo.

Per Ornella il vaccino quando arriverà? Ci si chiede nella parentesi iniziale della trasmissione dedicata all'emergenza Covid. “Questo non ve lo so dire”, ha replicato a Mara Venier. Come ha vissuto questo ultimo anno e cosa ha capito? “Intanto io ho una figlia a casa col Covid, Carolina. Lei è stata molto attenta, sono spaventata e non mi va più di vivere così. Ho paura per i miei figli e per me”, ha commentato. Ornella Muti cerca come tutti delle certezze: “Aiutiamo gli italiani ad andare avanti”, ha aggiunto. “Dobbiamo vivere e abbracciarci”, ha proseguito.

Ornella Muti è tornata a Domenica In nel giro di poche settimane. Già una volta, il mese scorso, Ornella aveva accettato l’invito della sua amica Mara per parlare della sua vita condizionata dal distanziamento sociale e dalla solitudine. Ornella vive infatti in Piemonte e con lei c'è la figlia Naike. “Siamo in Piemonte”, ha fatto sapere la Muti, senza dare ulteriori dettagli sulla residenza. Le due sono opportunamente “isolate". Adesso la notizia della figlia Carolina positiva edata in diretta nel corso del programma domenicale della rete ammiraglia Rai e l'attesa per il vaccino.

