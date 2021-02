Annalisa Minetti, due matrimoni e altrettanti figli: Fabio Massimiliano ed Elena Francesca

21 febbraio 2021 a

a

a

Annalisa Minetti è una cantante e sportiva italiana, un vero e proprio fenomeno della natura. Nonostante la malattia che a 18 anni l’ha colpita, portandola progressivamente alla cecità totale, la sua vita è costellata da innumerevoli successi. Dall’esperienza a Miss Italia al Festival di Sanremo, passando per una brillante carriera sportiva che l’ha portata a vincere anche una medaglia d’oro.

Video su questo argomento Mario Biondi e Annalisa Minetti lanciano "Nemico Invisibile"

Annalisa è nata a Rho il 27 dicembre del 1976, sotto il segno del Capricorno. All’età di 18 anni ha purtroppo scoperto di essere affetta da due malattie molto gravi agli occhi, la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare, che l’hanno portata a perdere completamente la vista nel 2013. Caratterizzata da una bellezza disarmante, vince Miss Lombardia e si piazza settima a Miss Italia 1997, aggiudicandosi il titolo di Miss Azira Ragazza in Gambissime. Con il brano Senza te o con te conquista nell'edizione 1998 del festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua vita privata, il 7 giugno 2002 si sposa a Napoli con il calciatore napoletano Gennaro Esposito, da cui nel 2008 ha un figlio, Fabio Massimiliano. La relazione però termina nel 2013. Qualche anno più tardi, nel 2016, si unisce in matrimonio con Michele Panzarino.

"Detto Fatto" su Rai 2, tornano i tutorial con Bianca Guaccero

A due anni dalle nozze, nel 2018, la cantante e showgirl diventa mamma di una femminuccia, Elena Francesca. La passione per la musica non è però la sola: Annalisa è infatti una grande amante dello sport, a cui si dedica a livello professionistico e che la porta a laurearsi in Scienze motorie. Nel 2012 raggiunge il record del mondo nei 1500 metri alle paralimpiadi di Londra, mentre nel 2017 vince la medaglia d’oro alla Maratona di Roma. Insomma, una donna che si è saputa imporre in ogni ambito in cui si è cimentata.

Barbara d'Urso, gli ospiti di Domenica Live e Non è la d'Urso di oggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.