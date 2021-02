Massimo Lopez e l'amore tenuto segreto. La confessione dopo il malore

21 febbraio 2021 a

a

a

Massimo Lopez è uno dei comici più amati dagli italiani protagonista, insieme alla compianta Anna Marchesini e a Tullio Soleghi, del celebre trio che spopolò tra gli anni '80 e '90 interpretando parodie uniche come quella de I Promessi Sposi. Ma cosa c'è nella vita privata dell'attore? Non si è mai sposato e non ha figli, anche rispetto alle sue frequentazioni il comico ha mantenuto sempre uno stretto riserbo. Ha preferito far parlare di lui attraverso le sue battute piuttosto che con il gossip.

Barbara d'Urso, gli ospiti di Domenica Live e Non è la d'Urso di oggi

In ogni caso un indizio sulla sua vita privata emerse nel 2017 dopo che l'attore du colpito da un infarto durante uno spettacolo a Trani. Fu sottoposto a un intervento di angioplastica e guarì in pochi mesi., Proprio durante la convalescenza parlò di una persona molto importante della sua vita alla quale spesso si è appoggiato. Ma non lo ha mai rivelato anche se numerose indiscrezioni hanno fantasticato su una possibile frequentazione con un certo Roberto sul quale, nonostante abbia specificato essere un amico, alcuni ipotizzarono del tenero. Da tempo e da più parti si vocifera di una sua omosessualità, ma l’attore non ha mai né smentito né confermato. In una recente intervista, Massimo ha ammesso di sentire la mancanza di un figlio.

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini conduce da casa: Fazio di "Montalbano" fra gli ospiti

Come detto si è parlato di un certo Roberto che in un periodo della sua vita gli sarebbe stato al fianco. Secondo le indiscrezioni circolate negli anni scorsi si tratterebbe di un ragazzo molto più giovane di lui. “Non ho avuto tanto tempo a disposizione, ma ho sempre trovato molta difficoltà a distinguere qual era amore vero. Una verità amara, per questo il lavoro è il mio rifugio“, ha confessato in un'intervista.

Oggi, 21 febbraio, sarà ospite della trasmissione condotta da Francesca Fialdini “Da Noi…A Ruota Libera” in onda su Rai 1 alle 17.20.

Laura Chiatti e l'ossessione per il seno piccolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.