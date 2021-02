Peppino Mazzotta, dal sogno giovanile di diventare architetto all'abbraccio della fede buddista

21 febbraio 2021 a

Peppino Mazzotta, all'anagrafe Giuseppe, è un famoso attore italiano, soprattutto per l'interpretazione del ruolo di Giuseppe Fazio, il braccio destro de Il commissario Montalbano nella celebre fiction di Rai1 con Luca Zingaretti. Nato a Cosenza nel 1971, il suo debutto nella serie risale al 1999.

Nel 2012 ha ricevuto il Premio Annibale Ruccello per lo spettacolo teatrale Radio Argo e, due anni dopo, il Premio Nazionale Vincenzo Padula ad Acri. Tra i ruoli più memorabili ricordiamo quello di Francesco Munzi nel film Anime Nere (2014). Per quanto riguarda alcune curiosità sul suo conto, da ragazzo il suo sogno nel cassetto era quello di diventare architetto.

Mentre studiava Architettura a Reggio Calabria, Peppino Mazzotta si è iscritto ad una scuola di recitazione a Palmi. Da lì ha intrapreso la strada dello spettacolo. Da oltre 20 anni ha abbracciato la fede buddista, mentre i suoi genitori sono entrambi cattolici praticanti. A Famiglia Cristiana ha rivelato in una vecchia intervista il motivo di questa decisione: “Ho fatto questa scelta, maturata pian piano. Il Buddismo è stato per me un riferimento nei momenti più critici", ha affermato.

