Ornella Muti e i due mariti. Ecco chi sono Alessio Orano e Federico Fachinetti

Ornella Muti è un'icona di bellezza e del cinema. Nel 1994 è stata eletta la donna più bella del mondo e negli anni fatto parlare di sè anche per la sua vita privata. L'attrice è stata sposata due volte ed ha tre figli. Dal 1975 al 1981 è stata insieme a Alessio Orano e nel 1988 si è sposata con Federico Fachinetti, da cui ha avuto i suoi figli Andrea e Carolina. La sua prima figlia, Naike Rivelli, è nata da una storia con un produttore spagnolo. Negli ultimi tempi Ornella Muti è diventata, insieme alla figlia Naike, protagonista sui social grazie alle provocazioni "piccanti" che la ragazza pubblica specialmente su Instagram.

Nata a Roma da padre napoletano e madre estone, Ornella Muti ha lavorato a fianco di attori di fama internazionale quali Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi ed è stata diretta da registi importanti come Dino Risi o Mario Monicelli. Ornella Muti, donna bellissima e sensuale, è stata considerata per anni una vera sex symbol, non a caso nel 1994 fu eletta Donna più bella del mondo dalla rivista statunitense Class.

Il figlio più piccolo Andrea Fachinetti si è fatto conoscere principalmente al grande pubblico, oltre al nome importante della madre, per la sua partecipazione all’adventure-game di Rai 2 Pechino Express. Nel cast della quarta edizione, quella del 2015, Andrea ha formato la coppia Fratellosorella, appunto, con sua sorella Naike. Il ragazzo, però, non vanta solo apparizioni sul piccolo schermo ma anche sul grande. Come quella di attore avvenuta per il film, nel 2010, Genitori & Figli: agitare bene prima dell’uso, di Giovanni Veronesi in cui ha rivestito i panni di Luigi, personaggio figlio di Michele Placido e Margherita Buy. Malgrado l’ampio curriculum nel mondo dello spettacolo, Andrea vorrebbe diventare regista.

Ornella Muti sarà ospite oggi, 21 febbraio, a Domenica In, la trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier dalle 14.

