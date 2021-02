Vincenzo De Lucia e la scelta di imitare solo donne: "Per un uomo è difficile, se ci riesci vuol dire che sei bravo"

21 febbraio 2021 a

Vincenzo De Lucia è senza dubbio l'imitatore del momento. Dopo la sua performance a Domenica In di domenica 14 febbraio, dove ha divertito tutti gli ospiti (Mara Venier compresa) con l'interpretazione di Barbara D'Urso, il comico interverrà pure nella puntata del 21 febbraio. I suoi cavalli di battaglia sono volti noti della televisione italiana, come Maria De Filippi, Mara Maionchi, Milena Gabanelli, appunto Barbara D’Urso e la stessa Mara Venier.

Tutte donne, una scelta che lo stesso De Lucia in una vecchia intervista ha spiegato così: "E’ stata una scelta di singolarità, visto che in Italia sono pochi quelli che riescono a riprodurre fedelmente un timbro vocale femminile, e poi è una sfida, perché è difficile per un uomo imitare una donna, quindi se ci riesci vuol dire che sei bravo”, ha sottolineato. Vincenzo vive a Napoli.

Già da giovanissimo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del teatro, lavorando sia come attore che dietro le quinte, nei panni di sceneggiatore e regista. Tra le sue esperienze spiccano le collaborazioni con la compagnia stabile del Teatro Sannazzaro. Nel 2009 ha vinto il premio Alighiero Noschese, per il suo talento come imitatore.

