Alessandro Sallusti, l'amore con Patrizia Groppelli: la storia da film con protagonisti Daniela Santanché e Dimitri Kunz

Alessandro Sallusti è un famoso giornalista italiano. Nato a Como il 2 febbraio 1957, vive da tempo a Milano. E' attualmente direttore de Il Giornale. Nello stesso quotidiano, nel lontano 1987, ha lavorato con Indro Montanelli prima di passare alle redazioni de Il Messaggero, Avvenire e Corriere della Sera.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sallusti è stato al centro di un curioso “scambio di coppia”, che ha alimentato i gossip fino a sfumare davanti al grande amore per Patrizia Groppelli.

Il giornalista ha prima vissuto per nove anni l'amore con la politica Daniela Santanchè, con la quale ha concluso il rapporto per legarsi proprio all'opinionista, ex moglie dell’uomo che sarebbe poi diventato il compagno della sua stessa ex. Morale delle favole? Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono innamorati e vivono insieme, stessa sorte per l’onorevole di Fratelli d’Italia e Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena, affiatatissimi e impegnati in una storia che va a gonfie vele.

