Andrea Sannino, dal matrimonio con Marinella Marigliano i figli Gioia e Alessandro

Andrea Sannino è un cantautore napoletano, molto amato soprattutto nella sua città natale. E' diventato famoso al grande pubblico grazie alla sua hit Abbracciame, cantata a Napoli durante il primo flash mob spontaneo, nato in seguito al lockdown che ha costretto l’Italia intera a casa per contrastare l’emergenza Coronavirus nel 2020.

Andrea Sannino ha sempre avuto una grande passione per la musica e per il teatro. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2018, dopo tanti anni di fidanzamento, Andrea ha sposato Marinella Marigliano, dalla quale l’anno successivo ha avuto una bellissima bambina, la piccola Gioia.

Nel 2021, un mese fa, è nato il fratellino, il piccolo Alessandro. Andrea, assieme alla sua famiglia, abita ormai da tantissimo tempo a Ercolano, in provincia di Napoli. E' un grandissimo tifoso del Napoli e uno dei suoi piatti preferiti è la frittata di maccheroni.

